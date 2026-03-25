Anuncia ERA censo de personas con autismo

Reconociendo la urgencia de cumplir el Censo Estatal de Personas con Autismo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de su esposa Sofía Espinoza, se comprometió a construir un proyecto que atienda las necesidades de la comunidad con trastorno del espectro autista (TEA).

Dijo que tiene el compromiso de trabajar para crear el censo estatal, pero además coordinar la voluntad de las diversas secretarías de gobierno del estado para garantizar programas en favor de esta comunidad.

Acciones

Esto lo expuso junto autoridades del DIF, Salud y Congreso del Estado que realizaron la Jornada Estatal Caminando por el Autismo, donde la señora Sofía Espinoza anunció que en breve se multiplicarán los servicios del DIF incluyendo equinoterapia y natación, además de llevar estos centros a más regiones de Chiapas

El gobernador dijo que podrían ser 70 mil personas con autismo y el secretario de Salud Omar Gomez, reconoció que la prevalencia será de un niño con autismo por cada 30 regulares.

“Voy a trabajar junto a los padres y los especialistas un proyecto, vamos a cumplir la Ley pero además vamos a incidir para que se tenga voluntad de atender a las necesidades con voluntad”, dijo el mandatario estatal.

Dijo que junto al secretario de Salud, Omar Gómez, la directora del DIF, Ana Granda, y la coordinación de la señora Sofía Espinoza trabajarán un proyecto estadístico para atender a la comunidad en diversos rincones de Chiapas.

Prevalencia del autismo en Chiapas

En ese marco, el secretario de Salud reconoció que la prevalencia por autismo en México y Chiapas es de un niño con autismo por cada 30 regulares.

Por ello la urgencia por cumplir la Ley, que ordena que las dependencias del Gobierno del estado entreguen un censo de personas con autismo, para que la Secretaría de Finanzas tenga la justificación técnica y pueda asignar recursos etiquetados para atender áreas prioritarias como salud, educación, justicia, deporte, empleo, entre otros.