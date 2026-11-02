Anuncia ERA libro para segundo informe

A unas semanas de que se lleve a cabo el Segundo Informe de Gobierno, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, anunció que plasmará lo que se ha hecho en 24 meses de trabajo, a través de la elaboración de un libro en el que van a colaborar integrantes del gabinete.

Mediante un video en redes sociales expresó que en el documento participan diversas personas y, además, se está inspirando en varios personajes de la política como Rosario Castellanos y Francisco J. Mujica.

Ramírez Aguilar, ayer 1 de noviembre, compartió que el libro estará compuesto de un total de ocho capítulos y ahí se narrarán lo que es el Chiapas del presente.

“La política se hace y deshace todos los días; la administración pública implica planeación y programación, y eso es lo que estamos haciendo nosotros”, remarcó.

Conceptos

Ramírez Aguilar llamará al libro “Chiapas, del olvido a la prosperidad”. Los conceptos están relacionados con puntos de vista y los mensajes que emite en las giras.

“Siempre voy a ponderar que un gobierno tiene armonía con su pueblo cuando posee autoridad moral”, y agregó: “debe estar a prueba de fuego”, debido a que es la que acompaña en la toma de decisiones correctas.

El gobernador definió a la política como “pensamiento, acción y mucho corazón”; consideró que es el trabajo más noble que puede tener un ser humano.