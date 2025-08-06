Anuncia Llaven Abarca nueva Unidad de Investigación

El fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, anunció la creación de la nueva Unidad de Investigación de Delitos en Agravio de Animales de Compañía, que estará adscrita a la Fiscalía Ambiental de la FGE, con el firme compromiso de proteger a los animales y promover una cultura de respeto.

En reunión con las diputadas locales Andrea Negrón, Marcela Castillo y Valeria Santiago, así como con el diputado local Juan Salvador Camacho, Jorge Llaven firmó el acuerdo para esta creación, al tiempo de señalar que la FGE trabaja de manera coordinada con el Congreso del Estado y la sociedad civil, sumándose al sentido humanista y sensible del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, para erradicar el maltrato, el abandono y garantizar el bienestar animal.

“No vamos a permitir actos de violencia contra los animales; quienes atenten contra su integridad, enfrentarán todo el peso de la ley”, subrayó el fiscal general, y refrendó su compromiso en la prevención e investigación de los delitos que vulneren los derechos de los animales de compañía.

Coincidieron en que la protección animal es un trabajo entre las autoridades.