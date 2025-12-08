Anuncia Mandujano Ayala pago al magisterio en Chiapas

En el Primer Informe de Gobierno del mandatario Eduardo Ramírez Aguilar, el secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, anunció que esta semana entrante deberían pagar aguinaldos al magisterio en Chiapas.

Explicó que el aguinaldo, como otros pagos pendientes, tendrían que quedar saldados esta misma semana.

Informe

En relación al Informe de ERA en Chiapas, se realizó un profundo reconocimiento particularmente por el restablecimiento de las condiciones de seguridad.

Así mismo dijo que una vez alcanzada la meta de seguridad y paz en Chiapas, la Educación es el siguiente reto, buscando levantar banderas blancas de alfabetización cumplidas.

Dijo que este año se cerrará con unas 140 mil personas alfabetizadas, y para el 2026 se busca levantar las banderas de cumplimiento general en metas.