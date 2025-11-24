Anuncia Melgar avances en rehabilitación del malecón

El Ayuntamiento de Tapachula informó los avances en la recuperación integral del malecón del río Coatán, un espacio público que durante más de cinco años permaneció sin iluminación y con presencia de grupos que impedían el uso seguro de la zona.

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, anunció que como parte de los trabajos de rehabilitación ya fueron instaladas 63 nuevas lámparas y se inició la reparación del resto del alumbrado, incluyendo las luminarias ubicadas a un costado de la pista, con el objetivo de mantener el área completamente iluminada y segura para las familias.

El mandatario municipal explicó que en este espacio se realizaron labores de seguridad, inteligencia y operativos coordinados, que permitieron retirar pandillas que utilizaban la zona, devolviendo así el malecón a los habitantes de Tapachula. Añadió que se reforzaron los recorridos preventivos y se seguirá manteniendo presencia en el área para garantizar su recuperación definitiva.

Trabajo conjunto

Melgar Bravo destacó que esta intervención es resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe), encabezada por Juan Carlos Gallegos; la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal (SSPyPCM), dirigida por Manuel Alejandro Lluch García; y la Secretaría de Protección Civil Municipal (PC), a cargo de Luis Demetrio Martínez.

“Estamos recuperando un espacio que es de todos. El malecón vuelve a tener luz, seguridad y vida. Este esfuerzo en unidad demuestra que Tapachula está avanzando, con voluntad y con resultados visibles”, señaló el alcalde.