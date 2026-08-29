Anuncia rector Honoris Causa para Annie Pardo

Se le entregará la investidura Honoris Causa a la doctora Annie Pardo Cemo, por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), anunció el rector de la máxima casa de estudio de Chiapas, Oswaldo Chacón Rojas, durante la clausura de la Convención Internacional Unach 2026.

El anuncio se dio tras la conferencia magistral que ofreció la investigadora emérita de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, titulada “De la incertidumbre a la precisión: avances en la investigación de la fibrosis pulmonar”, en la que compartió los hallazgos de más de cuatro décadas de trabajo científico.

Reconocimiento

La entrega del honoris causa se realizará en una ceremonia próxima, en reconocimiento a una vida dedicada al avance del conocimiento sobre las enfermedades pulmonares.

Pardo Cemo es una de las científicas mexicanas más importantes en el campo de la biología molecular y el estudio de enfermedades pulmonares.

Su trayectoria incluye más de 200 publicaciones, alrededor de 34 mil citas y un índice H de 85. Ha recibido el Premio Nacional de Ciencias en 2022, el Premio Universitario Nacional en 2018 y el galardón al liderazgo científico de la Sociedad Latinoamericana en 2015, convirtiéndose en la primera mujer no estadounidense en obtenerlo.

Ponencia

Durante su ponencia, Pardo explicó que la fibrosis pulmonar idiopática es una enfermedad grave asociada al envejecimiento, que afecta principalmente a personas mayores de 60 años y cuya sobrevida es de apenas tres años.

Rompiendo con el dogma médico que atribuía la fibrosis a procesos inflamatorios, su equipo demostró que se trata de un desorden fibroproliferativo provocado por una activación anormal del epitelio pulmonar.

Con técnicas de secuenciación celular avanzada, identificaron células “basaloides aberrantes” que secretan factores profibrosantes y que son responsables del avance de la enfermedad.

La científica también destacó el papel del acortamiento de telómeros y la senescencia celular como mecanismos clave en el desarrollo de la fibrosis, así como la rigidez de la matriz extracelular que acelera el proceso mediante mecanotransducción.