Anuncia sospó llegada de la primavera

Con la llegada de marzo, algunos árboles comienzan a transformar el paisaje de la avenida Central. Entre ellos destaca el sospó, una especie nativa cuya floración suele anunciar el inicio de la primavera en la región.

Durante la temporada seca, este árbol pierde gran parte de su follaje; sin embargo, poco después se cubre de flores, ofreciendo uno de los espectáculos naturales más vistosos del paisaje chiapaneco.

Sus presencia contrasta con el ambiente seco de la época, lo que lo convierte en un elemento distintivo en calles, patios y áreas naturales.

A pesar de ser una especie representativa del entorno local, el sospó no siempre es considerado en proyectos de diseño de parques o en programas de reforestación urbana, donde con frecuencia se priorizan especies ornamentales introducidas.

Función ecológica

Especialistas en manejo ambiental han señalado que, además de su valor estético, este árbol cumple una función ecológica importante.

Sus flores y ramas sirven como refugio y fuente de alimento para diversas especies de fauna local, como aves e insectos polinizadores, contribuyendo así al equilibrio del ecosistema urbano.

Por ello, recomiendan que en la planeación de áreas verdes se priorice la plantación de especies nativas, ya que están mejor adaptadas a las condiciones climáticas de la región y requieren menos mantenimiento, además de ofrecer mayores beneficios ambientales.

En ciudades de la región, la presencia del sospó no solo embellece el paisaje durante la transición de estaciones, sino que también recuerda la riqueza natural que caracteriza a Chiapas y la importancia de conservar su biodiversidad.