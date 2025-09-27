Anuncia Unach foro sobre el aborto

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través de la Secretaría para la Inclusión Social y Diversidad Cultural llevará a cabo el foro Acceso al aborto en Chiapas: avances, estrategias y desafíos, el próximo lunes 29 de septiembre de 2025 a las 10:00 horas en el Centro de Convenciones Manuel Velasco Suárez.

Objetivo

El evento tiene como propósito generar un espacio de diálogo y propuestas para abordar el acceso a un aborto seguro, libre e informado, contando con la participación de especialistas, organizaciones de la sociedad civil y la comunidad universitaria.

Durante el foro se instalarán stands de servicios de salud e informativos, donde las y los asistentes podrán obtener información verificada sobre recursos y opciones disponibles en esta materia, facilitando un acercamiento práctico al tema.

La actividad reunirá a panelistas que analizarán los avances y retos en la implementación de estrategias relacionadas con los derechos reproductivos, ofreciendo un panorama actualizado del contexto chiapaneco.