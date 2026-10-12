Anuncian 10 mil camas más para 2030

En un mensaje enviado a la derechohabiencia, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, anunció que para el 2030 en los hospitales del país se tendrán 10 mil camas más para atender a los pacientes.

Recordó que la institución tiene 511 mil personas que laboran en sus diversas modalidades, además de que se brindan atenciones, pagan pensiones, entre otras actividades más.

Afiliación

Añadió que actualmente hay alrededor de 23 millones de personas en el país que cuentan con seguridad social y que siete de cada 10 adultos mayores en el territorio nacional son atendidos por esta institución.

Zoé Robledo dijo que se han construido más hospitales y se han activado los que estaban cerrados, además de rescatar aquellos que se tenían en condiciones de abandono.

De hecho, recordó que en la administración de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, un total de siete hospitales se han inaugurado en México y se sumarán otros que están en construcción.

Más información

En relación al tema de los medicamentos, el director general del IMSS, comentó que a diario se surten recetas de miles de personas y hay un abasto del 94 %

En caso de que la receta no se haya surtido se debe conservar, acudir a la página del IMSS y se encontrará el sitio en el que se puede ingresar el documento para obtener una respuesta en un máximo de 36 horas.

Zoé Robledo aseguró que vendrá una supervisión en el abasto de los insumos, en las cargas de trabajo, en las cirugías pendientes, además del área de urgencia y hasta en el buen trato que deben recibir las familias.

Manifestaciones

Sobre las protestas que han tenido distintos trabajadores y trabajadoras de la institución en días recientes, el director del IMSS dijo que es respetuoso de estas manifestaciones.

Las protestas se han centrado en algunos casos en desacuerdos por el tema del aumento salarial, sobre ello, Zoé Robledo explicó que se hizo una propuesta de 6.8 %, compuesto por 2.9 % del salario y el resto en prestaciones.

Agregó que es respetuoso de que esos números se pongan en consulta, dicha actividad por la base trabajadora está programada para este 14 de octubre.

El director general del IMSS remarcó que cree en el diálogo y en la democracia, por eso -dijo- es importante atender las demandas.

Hasta ahora, a pesar de las protestas, las actividades del Instituto no se han detenido y tan solo en la última semana se atendieron miles de nacimientos en el país.