Anuncian 13a edición de la FIL Unach 2026

Autoridades universitarias anunciaron la edición número 13 de la Feria Internacional del Libro de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (FIL Unach) 2026, que se realizará del 19 al 23 de octubre en cuatro municipios de forma simultánea, a la espera de recibir 30 mil asistentes.

Las sedes serán Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Tapachula. El país invitado será España, a través de la Unión Nacional de Editoriales Españolas y, por primera vez, con la participación de Editorial Planeta, una de las filiales del Grupo Planeta, el mayor conglomerado editorial del mercado de habla hispana.

Eventos

Como cada año, habrá presentaciones de libros, conferencias, proyecciones de películas, eventos artísticos, deportivos y culturales, y por supuesto, el Pabellón Infantil en el que se programó una función de lucha libre y la presentación del libro de Blue Demon Jr, así como la exposición de la Cajita Mágica y otros grupos.

Durante la FIL se realizará el segundo Encuentro de Escritores Iberoamericanos, también la presentación del himno oficial de la máxima casa de estudios; anunciaron un concurso de creadores de contenido estudiantes de la Unach con más de 20 mil pesos en premios.

La universidad realizará homenajes y eventos en honor a diversos poetas y escritores, como Óscar Oliva, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Raúl Padilla.

Son gratuitos

El rector Oswaldo Chacón Rojas, comentó que todos los eventos son gratuitos, la finalidad de mantener esta FIL es fomentar la lectura entre los niños y jóvenes, que vivan la experiencia de leer un libro en físico y no a través de una pantalla.

Destacó el apoyo del Gobierno del Estado para la realización de este gran evento. También para ello, recibieron un subsidio que la Secretaría de la Cultura otorga para los principales eventos del país, al ser ganadora la universidad.