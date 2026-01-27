Anuncian 1a. Feria del Empleo Municipal

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través de la Secretaría de Economía Municipal, anunció la realización de la primera Feria del Empleo Municipal 2026, que se llevará a cabo el jueves 29 de enero en la explanada del Parque Central, con el objetivo de fortalecer la economía local y brindar oportunidades laborales a la ciudadanía.

La directora de Fomento Económico, Olga Madrigal Díaz, informó que en esta jornada participarán más de 35 empresas, las cuales estarán ofertando más de 400 vacantes dirigidas a distintos perfiles, que van desde empleos técnicos y administrativos hasta puestos profesionales.

Detalló que este tipo de ferias han tenido una alta aceptación por parte de la población, al recordar que durante 2025 se realizaron tres ediciones, logrando que más del 40 por ciento de las personas asistentes se vincularan directamente con empresas del sector privado.

“Estos eventos ayudan a que las y los ciudadanos consigan un empleo formal, con un salario por arriba del mínimo y con las prestaciones de ley”, destacó.

Perfiles laborales

En cuanto a los perfiles más solicitados, explicó que las vacantes se concentran principalmente en áreas de ventas, atención en mostrador y empleados de piso, con rangos de edad que van de los 25 a los 45 años, aunque algunas empresas aceptan aspirantes hasta los 50 años.

Para participar, recomendó acudir con currículum vitae, en el caso de perfiles profesionales, o solicitud de empleo previamente llenada para vacantes técnicas, ya que en muchos casos este primer contacto permite avanzar de inmediato con los procesos de contratación.

La feria se desarrollará en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde, aunque algunas empresas podrían extender su atención.

Finalmente, subrayó que este tipo de actividades cobra especial relevancia al inicio del año, cuando se registra un mayor índice de desempleo.