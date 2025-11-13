Anuncian 1er Congreso Internacional de Negocios en la entidad

El Polifórum será sede del primer Congreso Internacional de Negocios Chiapas 2026, los días 23 y 24 de enero del 2026, un evento que busca ser un parteaguas para el desarrollo emprendedor y económico de la entidad.

El congreso contará con al menos 14 conferencistas internacionales confirmados provenientes de países como Perú, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos y África. También participarán ponentes nacionales y locales.

De acuerdo a Martín Estrada, organizador del evento, alguno de los temas centrales que se abordarán son ventas, superación personal, inversiones y mentalidad.

Jornadas

Para los dos días de eventos se espera una asistencia de aproximadamente tres mil 875 personas con boleto pagado, cifra que superaría las cinco mil incluyendo al personal logístico y de seguridad.

El organizador explicó que el objetivo central es “contribuir de alguna manera a toda la gente que anda buscando una oportunidad, a los que no han podido salir adelante, los que no tienen un trabajo”.

Criticó que el sistema este diseñado para que la gente “estudie y vaya a trabajarle a alguien”, mientras que “lo ideal sería que emprendiéramos y que trabajáramos por nuestra cuenta”.

Respecto a la importancia de fomentar este tipo de eventos en el estado, Estrada comentó que quienes están involucrados en el tema de negocios consideran que debería ser “una materia obligatoria en las escuelas”.

Estrada expresó que los accesos a este evento ya pueden ser adquiridos y espera que congresos como este sean más constantes en el estado.