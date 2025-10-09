Anuncian 5º festival Tuxtleco de aves migratorias

Tuxtla busca ser certificada internacionalmente como “ciudad de las aves”, por ello se ha lanzado el 5to festival tuxtleco de aves migratorias, el cual busca visibilizar la importancia, las amenazas y retos que que enfrentan las especies en la capital.

De acuerdo con Daniel Pineda, integrante del colectivo Helio máster, dijo que la intención es convertir a Tuxtla en un referente de conservación de biodiversidad urbana a nivel internacional que va más allá de la observación de aves.

Por otro lado, Sofía de la Cruz del Buró Municipal de Turismo anunció que como parte de las actividades del festival se firmará un convenio entre Helio Máster y el ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, el cual está centrado en ejes claves como la preservación del hábitat de las aves e iniciativas que promuevan la educación ambiental.

“Este convenio prácticamente va a fortalecer los criterios que nos exige Environment for the Americas para lograr que Tuxtla Gutiérrez se convierta en Ciudad de las Aves”, explicó la funcionaria.

Actividades

El evento de apertura del festival está proyectado para el próximo viernes 10 de agosto a las seis de la tarde en el teatro Francisco I. Madero, en esa sede se llevará a cabo la firma de convenio, el cual involucra a la ciudadanía, gobierno local y especialistas.

En el mismo lugar se llevará a cabo la obra de teatro “El último barquito” basada en el cuento de Miguel Álvarez del Toro.

A lo largo de 20 días el festival ofrecerá diversas actividades gratuitas y educativas para la ciudadanía en general como rutas guiadas de observación de aves, charlas informales con especialistas y un concurso de altares miniatura; dedicado a especies de aves extintas o en riesgo de extinción.

La ciudadanía interesada en las actividades podrá consultar el calendario completo en las redes sociales del colectivo Helio Máster