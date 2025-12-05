Anuncian 7.ª edición de la Feria de Arte Chiapas

Con la participación de más de 120 artistas, del 5 de diciembre al 4 de enero del 2026, se realizará en San Cristóbal de Las Casas la 7ª edición Feria de Arte Chiapas, detalló el comité organizador desde el Museo de San Cristóbal (Musac).

Antonio Ramírez Jardines, director general del comité organizador independiente, dijo que este evento reúne a artistas chiapanecos y de otras regiones en una exposición que incluye artes visuales, escultura, pintura, grabado, fotografía, cerámica, joyería y más.

El programa también incluye actividades como poesía, teatro, conversatorios, homenajes, presentaciones de libros y, por primera vez, un desfile de modas artesanal.

José Antonio Díaz, director artístico del comité organizador mencionó que en esta ocasión destaca una expo venta de obras de arte durante todo el mes de diciembre.

Mencionaron que el programa se desarrollará en diversos espacios como el teatro Daniel Zebadúa, el Centro Cultural Carlos Jurado y el Musac.

La inauguración oficial se llevará a cabo el viernes a las 18:00 horas en el Musac, con la presencia de diversas autoridades, artistas e invitados. Mientras que el sábado 6 de diciembre, a las 11:30 horas se abrirá la tercera edición de la exposición de arte infantil. A las 12:00 horas se hará lo propio con la presentación del proyecto Sembrando Futuro “Hablando con las flores”.

A las 16:00 horas, en el teatro Daniel Zebadúa se tendrá un concierto de Joseline Marleth, (música ranchera); Carolina Solís (ópera y romanzas) y la Sinfónica para el Mundo (música clásica). Finalmente, a las 18:30 horas se llevará a cabo el desfile de moda artesanal.