Anuncian acciones a favor del sector transportista

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la asamblea con el sector transportista concesionado, donde anunció que el gobierno de la Nueva ERA brindará seguridad social, acompañamiento para la renovación del parque vehicular y programas de capacitación para que este gremio se convierta en promotor del turismo en Chiapas. Enfatizó que estas acciones, de carácter sensible y humanista, buscan mejorar la calidad del servicio, garantizar los derechos laborales y fortalecer los ingresos de quienes integran este sector.

En este contexto, el mandatario remarcó que la paz, la seguridad y el Estado de Derecho se han recuperado gracias a la aplicación firme de la ley. Detalló que uno de los objetivos hacia 2026 es consolidar el desarrollo y la prosperidad compartida, por lo que su administración mantiene un diálogo permanente con los distintos sectores, con el fin de escuchar sus necesidades y contribuir al bienestar, la cohesión y la estabilidad social.

“Siempre he tenido la mística de mantener relación con todos los sectores que conforman la entidad. Un gobernante debe ser eso. Siempre vamos a tener la disposición de reunirnos con las bases de los sectores productivos: las y los ganaderos, pescadores, agricultores, transportistas, guías de turismo, pequeños y medianos empresarios, profesionistas, religiosos, entre otros. Esto no solo permite ayudarlos sino también a la generación de gobernabilidad, paz y en la construcción de un gobierno cercano al pueblo”, expresó.

Puentes de comunicación

Por su parte, la secretaria de Movilidad y Transporte, Albania González Pólito, subrayó la amplia participación de las y los transportistas y reconoció que, en esta Nueva ERA, se han construido puentes de comunicación sólidos y atendido sus planteamientos. Indicó que el gremio valora no solo la seguridad que hoy se percibe en calles y carreteras, sino también ser parte activa de la transformación orientada al diálogo, la paz y el desarrollo.

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, expresó su reconocimiento al gobernador Eduardo Ramírez por el respaldo constante al gremio y a las familias chiapanecas. Reiteró que el ayuntamiento capitalino mantiene total disposición para colaborar con las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado en favor del transporte concesionado.