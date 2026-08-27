Anuncian activación de Seguro Agrícola

Debido al impacto que ha generado la sequía en el territorio local, el gobierno de Chiapas informó de la activación de un Seguro Agrícola que tiene el propósito de ayudar a las personas productoras afectadas por dichas condiciones.

El anuncio lo hizo el propio gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y agregó que la cobertura no solo abarca el tema del maíz, sino también el café, cacao y sorgo.

“A las y los agricultores que se han visto afectados por esta sequía atípica, les pido que acudan a su autoridad municipal”, refirió el mandatario.

Contexto

Según datos del Gobierno Federal, en el ciclo de primavera-verano 2025 Chiapas registró buenos números en el tema del acopio del maíz, al ubicarse como la entidad con el volumen más alto al concentrar el 29 % del producto nacional.

Eso, aunado a que el sector dedicado a la producción de este alimento contó con el precio de garantía (7 mil pesos por tonelada más 200 de apoyo de flete), permitió a las personas tener una buena cosecha.

Sin embargo, en algunas zonas, este gremio expresó su preocupación por las sequías y por el impacto que este fenómeno pudiera generar en miles de hectáreas que se dedican al cultivo.

Ramírez Aguilar, a través de las redes sociales, enfatizó que los ayuntamientos mandarán todos los datos a la Secretaría del Campo para la integración del padrón, así como el listado de rancherías y predios para llevar a cabo la verificación.

“Este conducto institucional nos permitirá dar trámite oficial a las solicitudes y garantizar que la atención de la póliza del Seguro Agrícola llegue de manera equitativa y transparente a la totalidad de productoras y productores de cada municipio”, dijo el mandatario estatal.

Con base en los datos de Alimentación para el Bienestar, las 221 mil 979.4 toneladas de maíz que aportó Chiapas en la temporada 2025 generaron un beneficio para 16 mil 148 personas productoras.

“Los municipios con mayor volumen de acopio durante este ciclo fueron: Villaflores, con 42 mil 087.1 toneladas; Villa Corzo, con 33 mil 405.5; Venustiano Carranza, con 33 mil 333.6; La Concordia, con 26,539.1, y Jiquipilas, con 21 mil 640.3 toneladas”, detalló el programa el pasado 13 de agosto.