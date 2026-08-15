Anuncian aeropista en la Selva Lacandona

Tras anunciarse oficialmente la tercera avioneta de Aerobalam y una nueva conexión hacia la zona de las “Guacamayas” en la Selva Lacandona, también se espera la construcción de una aeropista en este punto que podría estar listo antes de finalizar el 2026.

De acuerdo con el secretario de turismo estatal, Segundo Guillén Gordillo, esta obra estará dentro de la Reserva Montes Azules, misma que ya se trabaja con las dependencias que deban involucrarse para llevar a cabo de manera coordinada el proyecto.

Dada su ubicación, aseguró que se mantienen al margen con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), pues aseguró que “no se puede hacer algo que no esté avalado por las instituciones que intervienen en esta aeropista”.

El funcionario explicó que este proyecto lo trae el grupo aeroportuario de Chiapas, sin embargo no detalló el recurso estimado que se le destinará.

Nuevo destino

Dijo que esta obra representa una oportunidad de conexión entre Tuxtla Gutiérrez y un lugar representativo de Chiapas como la Biosfera de Montes Azules, aseguró que esto abonará al crecimiento turístico de la región.

Recordó que el impulso a la zona de la Selva Lacandona, es una propuesta de la actual administración para detonar la actividad comercial, económica y turística, se basa también en la recuperación del tramo carretero que atraviesa toda la Reserva.

“Toda esa infraestructura que se está realizando es donde están todos estos centros de naturaleza que son impresionantes y que puedas volar desde Tuxtla Gutiérrez hacia ese lugar y estar en menos de 1 hora ahí”.

Guillén Gordillo explicó que este nuevo destino anunciado hace unos días por el gobernador del estado, reducirá de manera significativa el traslado a tan solo una hora en AeroBalam, lo que regularmente en carretera se hace hasta en 8 horas en vehículo.

Finalmente, confió en que la pista pueda estar lista a finales del año, mientras tanto seguirá la coordinación en conjunto con la Secretaría de Infraestructura.