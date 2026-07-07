Anuncian beca para el próximo ciclo escolar

El secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala, anunció la puesta en marcha de una beca estatal para apoyar con más de mil 900 pesos a miles de estudiantes, a fin de combatir el rezago educativo.

El apoyo, explicó, va dirigido para alumnas y alumnos que enfrentan un riesgo de deserción escolar. “Nosotros pretendemos de que esta población que está en la incertidumbre tenga un estímulo para continuar dentro de las aulas”, remarcó.

En cuanto a las reglas de operación de esta beca, comentó que se está haciendo un trabajo con los supervisores, jefes de sectores y directivos para que identifiquen a esta comunidad estudiantil. “El maestro conoce quién es el alumno que no se presenta, el que tiene riesgo de deserción”, agregó.

Lo que se dará

A pregunta expresa de la cantidad de dinero que se estará dispersando, el secretario de Educación comentó que podría ser mayor a los mil 900 pesos, cantidad que ofrece la beca Rita Cetina Gutiérrez.

El objetivo de la Secretaría de Educación es brindar el apoyo en dos entregas; es decir, en unos meses más podría darse el primer pago, una vez que inicie el próximo ciclo escolar.

Contexto

Artemio López fue un maestro de Chicomuselo que tuvo una vocación docente y de servicio, sin embargo, fue víctima de grupos delictivos. Por el trabajo que hizo en favor de la educación es que la beca estatal llevará su nombre.

El secretario de Educación comentó que cuando una persona está en riesgo de deserción escolar, es posible que tenga que caminar algunas horas para llegar a la escuela o tomar varios transportes.

Esto, comentó, puede reflejar un empobrecimiento en el desempeño académico, por eso las autoridades buscan construir una barrera para frenar el analfabetismo, que es la cantidad de personas que no han aprendido a leer y escribir.

Se prevé que este apoyo gubernamental pueda beneficiar a unas seis mil personas en los niveles de primaria y secundaria. El recurso comenzará a aplicarse en el siguiente ciclo escolar.

El secretario de educación comentó que una persona comienza a ser analfabeta a partir de los 15 años, y la idea es ser preventivos y que la población se alfabetice en las aulas.

Roger Mandujano recordó que la administración estatal cuenta con un programa humanista llamado Chiapas Puede, el cual busca alfabetizar a las personas, mayores de 15 años, que no saben leer ni escribir.