Anuncian becas para la profesionalización

Como parte de la estrategia para fortalecer las capacidades de quienes tienen la responsabilidad de cuidar a las familias chiapanecas, el titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), Óscar Alberto Aparicio Avendaño, anunció el otorgamiento de becas para que elementos de seguridad continúen sus estudios y preparación profesional en la Universidad de Seguridad Pública del Sureste.

Durante la entrega de certificados a elementos municipales, Aparicio Avendaño informó que la iniciativa cuenta con el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, y destacó que la profesionalización permanente es fundamental para contar con corporaciones mejor preparadas y brindar una atención cada vez más eficiente y cercana a la ciudadanía.

“La capacitación no termina con un certificado; este es apenas el comienzo, queremos que sigan estudiando, preparándose y creciendo profesionalmente. Por eso tendrán la oportunidad de continuar su formación con becas en la Universidad de Seguridad Pública del Sureste”, expresó.

Asimismo, señaló que invertir en la preparación de quienes cuidan a Chiapas también es contribuir en la tranquilidad de las familias, por lo que se continuará impulsando la capacitación, certificación, profesionalización y dignificación de los cuerpos de seguridad.

Asimismo, reconoció a los municipios que han fortalecido la preparación de sus elementos y reiteró que la coordinación entre los gobiernos estatal y municipales permite construir instituciones con mayores capacidades y cercanas a la población.