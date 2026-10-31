Anuncian Calles Felices en Paseo del Bosque

Desde Paseo del Bosque, una de las colonias más olvidadas de Tuxtla, el alcalde Ángel Torres anunció la pavimentación de la calle Laurel, entre calzada del Trabajo y Los Amates, como parte del programa de Calles Felices que está transformando la infraestructura vial en barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos, como nunca en la historia de la capital.

Con esta obra se cumplirá un compromiso más con las y los habitantes de la zona, toda vez que hace un par de semanas también puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Quebracho de la misma colonia. Esto es sinónimo de justicia social, ya que después de más de 30 años de espera, hoy este sueño se está haciendo realidad.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Tuxtla refrenda el compromiso de seguir construyendo más calles integrales que incluye concreto hidráulico, servicios básicos, alumbrado público, jardineras, señalética y adicionalmente pintura en la fachada de las viviendas.