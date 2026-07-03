Anuncian campaña de apoyo alimentario

El Banco de Alimentos de México en Tuxtla Gutiérrez lanzó la campaña “Cambio por Cambio”, una estrategia de recaudación en alianza con OXXO que busca reunir alrededor de 400 mil pesos con el objetivo de fortalecer el apoyo alimentario. Los recursos serán destinados a la compra de arroz y frijol para las despensas que reciben más de dos mil 800 familias en situación de vulnerabilidad.

Vigencia

Durante la presentación de la campaña, la directora general del Banco de Alimentos de México en Tuxtla Gutiérrez, Rocío Soledad Veytia Negrete, señaló que la iniciativa se desarrollará durante los meses de julio, agosto y septiembre y contará con la participación de 183 tiendas OXXO distribuidas en todo el estado.

Objetivo

Los recursos obtenidos permitirán adquirir productos básicos que por lo regular no forman parte de las donaciones que reciben de supermercados y empresas.

“Las cadenas comerciales nos donan muchos alimentos, pero casi nunca arroz, frijol, azúcar o aceite, porque son productos que se venden con rapidez. Sin embargo, para nuestras familias son alimentos indispensables”, comentó.

Destacó que el banco mantiene el compromiso de entregar los apoyos de forma puntual, por lo que la adquisición de arroz y frijol representa uno de los principales retos financieros de la institución.

Explicó que, aunque el Banco de Alimentos compra estos productos a precios preferenciales por volumen, en la actualidad el costo debe ser cubierto de forma parcial por los propios beneficiarios mediante una cuota de recuperación, ya que la organización no cuenta con recursos para subsidiarlos.

Informó que el Banco de Alimentos de Tuxtla requiere aproximadamente 200 kilogramos diarios de arroz y frijol para integrar las despensas que distribuye de manera permanente.

Gastos

Asimismo, explicó que el funcionamiento de la institución representa un gasto operativo cercano a 1.2 millones de pesos mensuales, recursos que apenas permiten cubrir la operación cotidiana, mientras que necesidades como el mantenimiento de las instalaciones continúan representando un desafío.

La organización mantiene estrictos controles de calidad y transparencia en el manejo de los alimentos rescatados, desde la selección de productos hasta su distribución, lo que ha permitido consolidar la confianza de empresas y organizaciones nacionales.

Red en todo el país

En ese sentido, recordó que la Red de Bancos de Alimentos de México, integrada por 59 bancos en el país, rescata cada año alrededor de 158 mil toneladas de alimentos y beneficia a más de 2.5 millones de personas.

Finalmente, Rocío Soledad Veytia reiteró la invitación a la población para sumarse a la campaña, realizando su redondeo o aportando una cantidad voluntaria en las cajas de las tiendas OXXO participantes.

“Un peso, dos o tres pesos pueden convertirse en arroz y frijol para una familia que realmente lo necesita”, concluyó.