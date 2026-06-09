Anuncian campaña de mastografías en Carranza

El Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), pondrá en marcha en las próximas semanas una campaña de mastografías y una jornada de detección de cataratas en beneficio de la derechohabiencia del municipio de Venustiano Carranza, informó el director general, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.

El anuncio se realizó durante un recorrido de supervisión por el Puesto Periférico de este municipio, donde el titular del Isstech verificó el funcionamiento de los servicios médicos que se brindan a las y los afiliados.

Estas acciones buscan fortalecer la prevención y detección oportuna de enfermedades, así como acercar servicios especializados que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la derechohabiencia de esta región.

Reactivan consultorio médico

“Quiero anunciar a toda la derechohabiencia que hemos reactivado el consultorio médico para que reciban una atención de calidad, oportuna y con los servicios necesarios para cuidar su salud”, destacó.

Asimismo, se constató la operación de diversos servicios con los que cuenta esta unidad médica, entre ellos laboratorio, rayos X, ultrasonido y el área de canalización, que contribuyen a brindar una atención integral a las y los pacientes.