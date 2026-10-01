Anuncian Campeonato de Barismo Espresso 2026

El Instituto del Café de Chiapas anunció la realización del Campeonato de Barismo Espresso Chiapas 2026, con el que se busca fortalecer su profesionalización, promover una mayor cultura y valoración del café chiapaneco.

Así lo dio a conocer el director de esa institución, Jorge Baldemar Utrilla Robles, precisando que este se desarrollará en tres etapas con sedes en Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez.

En conferencia de prensa, acompañado de la directora de Gestión Institucional, Carolina Espinosa; de la productora y coordinadora de Café 6 Generaciones, Gabriela Ruiz; y de los secretarios de Economía y de Fomento de Agronegocios Municipal, Jorge Vera Pérez y Daniel López Santiago, se presentó la convocatoria dirigida a baristas mayores de 18 años radicados en Chiapas.

Se aclaró que en esta primera ocasión el cupo máximo será de 20 participantes por sede y la inscripción es gratuita, con registro al 15 de octubre, mientras que los premios serán de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar.

“Se busca generar un espacio para que las y los participantes demuestren sus conocimientos, técnica, creatividad y habilidades en la preparación del espresso, además de fortalecer uno de los eslabones en la cadena de valor, la conexión entre el café producido en Chiapas y el consumidor final”, dijo Carolina Espinosa.

Y es que sostuvo que “el barista es quien tiene la oportunidad de contar a través de cada espresso la historia, la calidad y el trabajo que hay detrás del café de Chiapas”.

Utrilla Robles invitó a los participantes chiapanecos a realizar este campeonato, que se espera que se pueda llevar a cabo a nivel nacional.

En Tapachula será los días 4 y 5 de noviembre; en San Cristóbal de Las Casas, el 18 y 19; y la final en Tuxtla Gutiérrez, el 27 de ese mismo mes.