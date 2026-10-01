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Anuncian Campeonato de Barismo Espresso 2026

Octubre 01 del 2026
Se busca generar un espacio para que los participantes demuestren sus habilidades en la preparación del espresso. Rafael Victorio / CP
Se busca generar un espacio para que los participantes demuestren sus habilidades en la preparación del espresso. Rafael Victorio / CP

El Instituto del Café de Chiapas anunció la realización del Campeonato de Barismo Espresso Chiapas 2026, con el que se busca fortalecer su profesionalización, promover una mayor cultura y valoración del café chiapaneco. 

Así lo dio a conocer el director de esa institución, Jorge Baldemar Utrilla Robles, precisando que este se desarrollará en tres etapas con sedes en Tapachula, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez. 

En conferencia de prensa, acompañado de la directora de Gestión Institucional, Carolina Espinosa; de la productora y coordinadora de Café 6 Generaciones, Gabriela Ruiz; y de los secretarios de Economía y de Fomento de Agronegocios Municipal, Jorge Vera Pérez y Daniel López Santiago, se presentó la convocatoria dirigida a baristas mayores de 18 años radicados en Chiapas.

Se aclaró que en esta primera ocasión el cupo máximo será de 20 participantes por sede y la inscripción es gratuita, con registro al 15 de octubre, mientras que los premios serán de 30 mil, 20 mil y 10 mil pesos para el primero, segundo y tercer lugar. 

“Se busca generar un espacio para que las y los participantes demuestren sus conocimientos, técnica, creatividad y habilidades en la preparación del espresso, además de fortalecer uno de los eslabones en la cadena de valor, la conexión entre el café producido en Chiapas y el consumidor final”, dijo Carolina Espinosa. 

Y es que sostuvo que “el barista es quien tiene la oportunidad de contar a través de cada espresso la historia, la calidad y el trabajo que hay detrás del café de Chiapas”.

Utrilla Robles invitó a los participantes chiapanecos a realizar este campeonato, que se espera que se pueda llevar a cabo a nivel nacional. 

En Tapachula será los días 4 y 5 de noviembre; en San Cristóbal de Las Casas, el 18 y 19; y la final en Tuxtla Gutiérrez, el 27 de ese mismo mes. 

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