Anuncian carrera de inclusión canina

Darle visibilidad a las y los perritos que han resultado lesionados en accidentes causados por automóviles u otros automotores, es el interés de la primera “Gran Carrera de Inclusión Canina”.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 26 de noviembre a las 9:00 de la mañana en el parque para mascotas Tuchtlán, ubicado en periférico Norte Poniente y carretera Internacional, frente al parque Joyyo Mayu.

La presidenta de la organización Huellitas en movimiento A. C., Vicky Guillén, y la encargada de la organización Movimiento Animalista para Chiapas (Mapach), Narcedalia Mayor, fueron la encargadas de dar a conocer este evento.

Ambas refirieron que la carrera es simbólica, pues el principal interés es promover la convivencia con estos animalitos.

Vicky Guillén explicó que algunos de los perritos fueron víctimas de accidentes de tránsito en los que estuvieron implicados automóviles, por lo que los animalitos quedaron en sillas de ruedas o mutilados de sus patitas, también otros perdieron la vista o sufrieron alguna otra lesión. Gracias a dicha actividad estos seres vivos tienen una mejor posibilidad de que alguien los adopte.

Explicaron que los accidentes en los que resultan involucrados perritos son más frecuentes en las colonias populares de la capital chiapaneca, además de libramientos y vías rápidas de la capital; esta información se da a conocer a través de grupos de rescate y de apoyo a los animales.

“Cuando ocurren estas situaciones, ya sea los propietarios o quienes tienen la bondad de rescatarlos, optan por llevarlos a descansar en una casa y no llevarlos ante un médico veterinario, lo cual en muchas ocasiones es porque no se tiene esa cultura o porque no se tienen los recursos, porque normalmente son atenciones costosas”, indicaron las organizadoras de la carrera.

Se estima que un 50 por ciento de los perritos ya no se recuperan satisfactoriamente, por lo que en algunos casos las mascotas ya no pueden volver a caminar.

Citó que hay casos en los que el promedio de vida de los perros es de 10 años o más, y a veces los accidentes se registran en la etapa de cachorros, por lo que deberán vivir con las lesiones por el resto de su vida.

De tal manera que en el caso de los animales que tienen estas condiciones y son rescatados por las asociaciones, se ven en la necesidad de recibir atenciones especiales, como pañales, medicamentos y demás.