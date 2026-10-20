Anuncian Chiapas Coffee Summit

Con la participación de productores, industriales y comercializadores nacionales y extranjeros, del 23 al 28 de noviembre se efectuará en Tapachula la primera edición de Chiapas Coffee Summit 2026, con lo que se busca fortalecer al sector cafetalero del estado.

En conferencia de prensa, con la participación del subsecretario de Comercio de la Secretaría de Economía y del Trabajo, Conrado de la Cruz Selvas; el secretario de Economía Municipal, Jorge Vega y el coordinador general del encuentro, Dietter Meza, se precisó que acudirán representaciones de Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Alemania, Costa Rica y República Checa, entre otros países.

El propósito es facilitar el contacto comercial desde la zona productora de café más importante del país con los industrializadores y exportadores.

Se realizarán conferencias magistrales, actividades de capacitación, catas de café, reuniones de negocios y recorridos por fincas cafetaleras del Soconusco, en el que se busca establecer relaciones comerciales de largo plazo, aparte de las ventas que puedan concretarse durante los días del evento.

Trabajo

En ese sentido De la Cruz Selvas explicó que se está acercando directamente los compradores de café a los productores y que además, la intención es que conozcan la forma en que se produce el grano directamente en las plantaciones.

Actualmente, Chiapas aporta el 45 por ciento de la producción nacional, por lo que se pretenden ampliar los mercados para los pequeños, medianos y grandes productores.

Por su parte, Dietter Meza, coordinador del encuentro y socio del Clúster Agroindustrial de Chiapas, explicó que la promoción en ferias internacionales tienen costos elevados y por ello, son pocos los productores que pueden participar.

Acceso gratis

El evento será totalmente gratuito en una coordinación entre el gobierno del estado, el Ayuntamiento de Tapachula, instituciones académicas, empresarios y productores.

El secretario de Economía Municipal, Jorge Vega, precisó que habrá mesas de negocios con la participación de productores y compradores, con lo cual se vincularán ambas partes para la comercialización.