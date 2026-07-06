Anuncian cierre de calle en San Cristóbal

Por trabajos de ampliación y pavimentación de calles en San Cristóbal de Las Casas, que iniciarán este lunes, diversas vías de la zona poniente de la ciudad serán cerradas a la circulación, informó Tránsito Municipal.

El aviso es para los automovilistas y motociclistas, que desde muy temprano cerrarán el paso, para que busquen rutas alternas.

Los agentes informaron que este lunes, desde las primeras horas, se implementarán dispositivos de seguridad vial con motivo de los trabajos de obra en el eje vial 1 y 3, así como una parte de la carretera de cuota que comunica de San Cristóbal a Tuxtla Gutiérrez, a la altura del km. 46, lugar donde circulan cientos de vehículos durante las 24 horas del día.

Cierre temporal

Será un cierre temporal debido a la realización de obras de remodelación de la zona. El cierre tendrá una duración aproximada de 40 días.

Por lo que se exhorta a los ciudadanos y visitantes a tomar las precauciones necesarias, respetar la señalización que será instalada, para atender las indicaciones de los agentes de tránsito.