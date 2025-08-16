Anuncian cine con perspectiva de género

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) llevará a cabo del 18 al 22 de este mes a las 12:00 horas la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MIC Género).

La muestra es un proyecto que se ha postulado desde su primera edición, en 2012, como una iniciativa que acerca a la sociedad a través del cine, a las conversaciones contemporáneas sobre feminismos, estudios de género y derechos humanos

El área de comunicación de Ecosur informó que el Tour 2025 llega a la institución con tres filmes y varios cortometrajes.

Lunes 18: “Our Land”, documental dirigido por Zippy Kimundu, la historia de dos mujeres kenianas: una madre y una hija, Mukami y Wanjugu, que comparten la misión de investigar los crímenes de la dominación colonial británica en Kenia.

Martes 19: “Afidai”, dirigido por Kamal Aljafari. En el verano de 1982, el ejército israelí invadió Beirut. Durante este tiempo, asaltó el Centro de Investigación Palestina y saqueó todo su archivo.

Miércoles 20: Programa de cortos. La ternura, ansiedad, fuerza y resistencia se sienten en la médula de cada personaje en esta selección de historias (“Agua sal”; “El límite del cuerpo”; “Lolo”; “Salón Rojo”; “Misocompra”; “Un destierro, un refugio”).

Jueves 21: “Leva Lite, Live a Little”, directora Fanny Ovessen Laura y Alexandra, están emocionadas al llegar a Varsovia, la primera parada de su viaje de verano de couchsurfing por Europa.

Viernes 22: Programa de cortos, el movimiento, así como la negación de esta acción, es central en esta selección (“Mirinkua”; “Caminos sonoros: música que cruza las fronteras”; “Lucía”; “Mácula”; “Mujer de barro”; “Tejedoras”).

Las películas serán comentadas por personal académico de Ecosur, se proyectarán en el Auditorio Efraín Hernández X del Colegio, ubicado en la carretera Panamericana y periférico Sur, en el barrio de María Auxiliadora.