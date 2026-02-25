Anuncian concurso para aficionados del canto

La Asociación Nacional de Locutores de México delegación San Cristóbal ha lanzado la convocatoria para la edición 40 del tradicional Concurso de aficionados al canto “Hugo Isaac Robles Guillén”, esto en el marco de la Feria de la Primavera y la Paz.

La convocatoria, indican, también tiene el propósito de rendir homenaje a Hugo Robles, ícono del periodismo radiofónico fallecido ya hace cinco años a causa del covid-19.

El concurso, que tendrá varias etapas, permitirá a los semifinalistas presentarse en el escenario oficial de la feria y podrán participar tanto personas de San Cristóbal como foráneos.

Se contará con tres categorías: infantil, de seis a 12 años; juvenil, de 13 a 17 años; y Libre, para personas de 18 en adelante. En total habrá 30 finalistas, 10 por categoría.

El jurado calificará afinación, ritmo, interpretación, presencia escénica, dominio del escenario y proyección vocal. Los tres ganadores obtendrán una estatuilla oficial, un reconocimiento y un premio en efectivo.

Indicaron de forma enfática que este concurso es exclusivamente para aficionados al canto, por lo que no podrán participar quienes vivan de esta actividad o formen parte de alguna agrupación musical profesional.