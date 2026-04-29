Anuncian Congreso de Arquitectura

Ponentes nacionales e internacionales participarán en el primer Congreso Internacional de Arte, Arquitectura y Urbanismo del Sureste, en el marco del 34 aniversario de fundación del Colegio de Arquitectos del Sureste, con sede en San Cristóbal de Las Casas.

El evento se realizará el 28 y 29 de mayo, en el auditorio José Manuel de Rojas de la Facultad de Derecho, en aquel municipio. El congreso nace como una celebración del conocimiento en relación a la arquitectura.

El presidente del colegio, Aimel Hernández Martínez, buscan abordar el crecimiento de las ciudades, que en varios casos ha sido desordenado, provocando muchos problemas de inundaciones, altas temperaturas por islas de calor, por ejemplo.

Comentó que hace 34 años se fundó en San Cristóbal de Las Casas este colegio, desde entonces cada mayo se promueven las tendencias arquitectónicas con este evento.

Desde hace 10 años le dieron el enfoque internacional ya que buscan la participación de ponentes de otros países, para que las y los profesionales de arquitectura tengan otras perspectivas en sus proyectos, vinculada con el arte y la cultura.

Isaac Cordero, miembro del colegio, indicó que tendrán enfoques como vivienda sostenible, patrimonio, cultura y comunidades creativas, derecho a la ciudad, para estos habrá ponentes importantes locales, nacionales e internacionales.

En el evento instalarán una galería de pintura de un colectivo chiapaneco, también realizarán otras actividades para promover la arquitectura local. El público objetivo son arquitectos, estudiantes, personas relacionadas con el tema del arte, historia, cultura, así como sociedad en general.

Las y los interesados pueden consultar la página web www.caasac.mx; ahí podrán ver todo el programa, la convocatoria, la cuota de recuperación. También tendrá valor curricular, solo deberán solicitar la constancia.