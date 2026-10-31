Anuncian Congreso Mesoamericano de Investigación 2026

La difusión del conocimiento científico, tecnológico y humanístico constituye un pilar indispensable para el desarrollo regional y la consolidación de vocaciones académicas en el sur-sureste de México y el área mesoamericana, expuso María Eugenia Culebro, titular de la Dirección General de Investigación y Postgrado (DGIP).

En este marco, la Agencia Digital Tecnológica del Estado (Aditech), el Consejo Regional Sur-Sureste de la Anuies, la Universidad Autónoma de Quintana Roo, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (España) y la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) participan como coorganizadores de la 18ª edición del Congreso Mesoamericano de Investigación (CMIU) 2026.

Modalidad

Explicó que el CMIU se celebra anualmente en modalidad a distancia, con el objetivo central de divulgar los resultados de investigaciones provenientes de la comunidad científica de Mesoamérica y países invitados, fomentando redes de colaboración internacional y fortaleciendo la capacidad académica institucional.

Para su edición 2026, que se llevará a cabo del 4 al 6 de noviembre, el congreso registró un total de 191 presentaciones orales provenientes de autores adscritos a 38 Instituciones de Educación Superior (IES), además de 16 exposiciones de carteles.

El programa académico incluye conferencias magistrales y presentaciones editoriales de alta relevancia.

Además, con la finalidad de poner el conocimiento al alcance de toda la sociedad, las actividades del CMIU 2026 se transmitirán en directo a través de la plataforma Zoom y del sitio web oficial del evento congreso.mesoamericano.unach.mx, así como en su canal oficial de YouTube @cmiu7532.

Del mismo modo, la revista institucional que concentra las memorias y contribuciones de todas las ediciones se encuentra disponible mediante su portal oficial.