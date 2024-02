Anuncian congreso sobre disposición de residuos sólidos

La Unach anunció la realización del Primer Congreso Mundial Sobre Disposición Final de Desechos Sólidos, el cual se realizará en las instalaciones de la Escuela de Sistemas Alimentarios de la universidad.

El científico e integrante del Centro de Investigaciones con Visión para Mesoamérica, Vicente Castro Castro, expuso que trabaja en la organización de este evento, el cual se estaría realizando en el mes de septiembre próximo.

En ese sentido, asevera que es un tema preocupante por la triple crisis planetaria que amenaza el bienestar y la supervivencia de la población.

Expuso que la Organización de Naciones Unidas (ONU) considera que la crisis planetaria se divide en tres grandes rubros: 1) la crisis climática, 2) la crisis por pérdida de biodiversidad, y respecto al tema principal que se abordará en este primer congreso al que señalan han invitado a científicos, universidades y estudios del mundo, que es 3) la contaminación por desechos sólidos.

Afirmó que ante esto, la Unach busca contribuir a la atención de la crisis por contaminación de desechos sólidos que se ha convertido en un gran problema a escala mundial, derivado de los ecosistemas económicos dependientes del consumo, lo que implica la generación de altos niveles de contaminación y desechos que tienen un gran impacto en la salud humana y en la de los ecosistemas, que además no se ha sabido abordar y manejar.

Castro Castro señaló que las investigaciones científicas no son nada prometedoras porque no se atiende el problema con eficiencia y, en particular, por las autoridades encargadas como son los ayuntamientos, el Gobierno del Estado y la Federación.

Afirmó que en esta región, campos, ríos, esteros y océanos están contaminados con desechos sólidos que se deben atender, porque además es parte de la cultura de la generación de estos contaminantes, debido a que una persona genera entre 300 gramos a un kilo 300 gramos diarios y si esta cantidad se multiplica por toda una ciudad de 300 mil habitantes como Tapachula, la contaminación es muy grande