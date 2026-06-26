Anuncian Convención Internacional Unach 2026

Autoridades de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) presentaron la Convención Internacional Unach, la cual concentrará eventos científicos, culturales y de innovación y desarrollo. Contará con invitados de 17 países y tendrá a la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba, como invitada de honor.

El rector de la máxima casa de estudios, Oswaldo Chacón Rojas, comentó que el evento concentra 16 congresos internacionales al mismo tiempo; se realizará del 24 al 28 de agosto, abordará temas como biodiversidad, cambio climático, inteligencia artificial aplicada al desarrollo regional, salud pública, seguridad alimentaria, patrimonio cultural, entre otros.

Afluencia

Se espera una afluencia de al menos 12 mil personas, con ponentes, investigadores, funcionarios e invitados especiales de 17 países, como Argentina, Brasil, Chile, China, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, entre otros.

Tendrá tres ejes, el primero es científico, con congresos, conferencias magistrales, simposios, conversatorios, foros, paneles, talleres; el segundo es cultural con una programación artística y de divulgación en más de 21 eventos; y el tercero es de desarrollo empresarial con un pabellón empresarial, Feria de la Innovación con 23 stands y el Club UniEmpren-D.

María del Carmen Vázquez Velasco, secretaria general de la universidad, manifestó que los eventos se realizarán en Tuxtla Gutiérrez, una de las sedes será el Centro de Convenciones “Manuel Velasco Suárez”. Los datos completos se pueden consultar en www.ciu2026.unach.mx.