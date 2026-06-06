Anuncian creación de nueva asociación de locutores

Un grupo de profesionales de la locución y los medios anunció el inicio del proceso para conformar la Asociación de Locutores y Comunicadores de Chiapas, A.C., una organización que pretende convertirse en un espacio de representación, capacitación y defensa de los intereses del gremio.

Las y los promotores de la iniciativa informaron que han comenzado los trámites legales correspondientes para constituir de manera formal la asociación, proceso que será respaldado por un notario público.

Señalaron que la nueva organización surge como respuesta a la necesidad de fortalecer la unidad entre quienes trabajan en la locución, el periodismo y la comunicación en sus distintas modalidades, en momentos en que la profesión enfrenta cambios tecnológicos, nuevos modelos de información y retos relacionados con la libertad de expresión.

Libertad de expresión

Otro de los ejes centrales anunciados por la agrupación será la defensa de los derechos relacionados con el ejercicio de la comunicación y la libertad de expresión.

Por otro lado, sostuvieron que la asociación estará atenta a los desafíos que enfrenta el sector y buscará acompañar a sus integrantes en temas vinculados con el respeto a las garantías constitucionales que protegen la labor informativa.

Durante el pronunciamiento, los integrantes subrayaron que la asociación tendrá carácter apolítico y apartidista, sin vínculos con organizaciones religiosas o corrientes ideológicas específicas.

También aclararon que la agrupación no perseguirá fines de lucro y que sus actividades estarán orientadas exclusivamente al fortalecimiento del gremio y al cumplimiento de los objetivos para los que fue creada.