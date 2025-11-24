Anuncian Croquetón para el domingo 7 de diciembre

Las organizaciones Huellas Chiapas y Casa de Animales y Adopciones (CAYA) convocaron a la ciudadanía a sumarse al Croquetón 2025, una campaña solidaria que busca recaudar alimento e insumos para refugios independientes y promover la adopción responsable. El evento se realizará el 7 de diciembre en el parque Tuchtlán.

Se trata de un encuentro solidario que tendrá lugar el próximo domingo de 9:00 a 16:00 horas en el parque Tuchtlán, ubicado sobre el Periférico Norte Poniente, en la colonia San Francisco El Sabinito.

La jornada contempla pasarelas de adopción, actividades informativas, ventas con causa y, principalmente, el acopio de alimento sellado para perros y gatos.

También se recibirán artículos de limpieza como cloro, jabón, escobas, trapeadores, bolsas para basura, pino y toallas, insumos indispensables para el cuidado diario de animales resguardados.

Las organizaciones explicaron que estos apoyos son esenciales para sostener la atención de decenas de perros y gatos que, tras vivir situaciones de abandono o maltrato, dependen del trabajo voluntario.

Más allá de la donación, recalcaron que el Croquetón es una oportunidad para visibilizar la labor comunitaria que mantiene a flote estos espacios de protección animal y para promover la adopción.