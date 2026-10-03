Anuncian empresarios Expo Networking

Emprendedores, profesionistas, estudiantes y representantes de distintos sectores podrán participar en la Expo Networking 2026, encuentro organizado por segundo año consecutivo por la asociación civil Empresarios Chiapanecos de la Innovación Social (Echisac), que se realizará el próximo 25 de noviembre en la Expo Convenciones Chiapas de Tuxtla Gutiérrez.

Ante representantes de diversos medios de comunicación, el presidente de Echisac, Rogelio López Vázquez, señaló que como parte de la estrategia para ampliar la participación y facilitar la vinculación entre quienes buscan nuevos clientes, proveedores, socios comerciales o alianzas estratégicas, esta jornada combinará exposición empresarial, networking, innovación, capacitación y emprendimiento, desarrollándose de 8:30 de la mañana a siete de la noche, con acceso totalmente gratuito.

“Queremos que quienes participen no solamente conozcan nuevos productos y servicios, sino que tengan la posibilidad de establecer contactos que puedan convertirse en proyectos, alianzas y negocios”, afirmó López Vázquez.

Acompañado del presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) Chiapas, Christian Pérez Morales, e integrantes de Echisac, el líder empresarial destacó que durante el evento se llevará a cabo el Showcase, donde empresas y emprendedores podrán presentar de manera breve sus productos, servicios o proyectos; así como el Carrusel de Networking diseñado para generar encuentros rápidos entre participantes con intereses profesionales o comerciales en común.

En su intervención, el dirigente de Canirac en la entidad destacó la relevancia de que en el estado se impulsen este tipo de encuentros que buscan generar un espacio en el que las relaciones profesionales puedan convertirse en proyectos y oportunidades concretas, que abonan al desarrollo económico de Chiapas.

Proyectos y nuevas propuestas

Por su parte, la tesorera de asociación, América Broca León, explicó que como parte de las actividades programadas se habilitará un espacio para Startups, destinado a presentar proyectos innovadores y nuevas propuestas de negocio que buscan crecimiento, vinculación y oportunidades.

Asimismo, la vicepresidenta de Desarrollo Empresarial de Echisac, Sagdy Guadalupe Hernández Selvas, informó que se realizará un Panel de Líderes Empresariales en el que se abordarán experiencias, retos y aprendizajes relacionados con el desarrollo de negocios.