Anuncian en Casa Chiapas convocatoria para medalla

La Casa Chiapas, ubicada en la Ciudad de México, fue la sede para que la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva y la diputada María Roselia Jiménez Pérez, presidenta de la Comisión para la Postulación de la Medalla Rosario Castellanos 2026, dieran a conocer la convocatoria para la entrega de esta presea.

Acompañadas de Gabriel Guerra, hijo de la gran Rosario Castellanos y del diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, la diputada Gómez Mendoza destacó que esta presea, es el máximo reconocimiento otorgado a nivel nacional a mexicanos destacados por su eminente trayectoria y aportaciones en la ciencia, el arte o la virtud como servidores del Estado o la Patria.

En el acto donde estuvieron presentes la diputada y el diputado federal Sonia Rincón Chanona y Alfredo Vázquez Vázquez; la senadora Edith López Hernández; así como de la directora de la Casa Chiapas, Kenia Arroyo Muñiz; la presidenta del Congreso informó que la Medalla Rosario Castellanos será impuesta por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, en una sesión solemne en la Sala de Sesiones Sergio Valls Hernández, del Congreso Estatal el 07 de agosto de 2026.

Al hacer uso de la palabra, la diputada María Roselia Jiménez Pérez señaló que la fecha límite de postulación es el 30 de junio de 2026. Así también, dijo que las propuestas deben incluir una carta de presentación con exposición de motivos, la carta de aceptación del candidato y material probatorio (gráficos, bibliográficos o audiovisuales).

Las candidaturas deben ser enviadas en formato digital (con un peso menor a 25 MB) al correo oficial: [email protected].

Para consultar los detalles completos de las bases, se puede revisar la información oficial disponible en el portal del Honorable Congreso del Estado de Chiapas o en la plataforma de Educación Chiapas.