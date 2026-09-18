Anuncian Encuentro Frontera Sur Industrial

La Secretaría de la Frontera Sur del Gobierno de Chiapas anunció la realización del “Encuentro Internacional Frontera Sur Industrial”, a celebrarse el próximo miércoles 30 de septiembre de 2026, un diálogo entre gobierno, empresas, universidades e inversionistas locales y extranjeros interesados en el desarrollo industrial de esta región del estado.

El evento tendrá como sede el Centro Internacional de Convenciones de Tapachula, en el que se tienen programadas una conferencia magistral, seis paneles y dos conferencias plenarias.

En rueda de prensa, la secretaria de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, y el subsecretario Carlos Siles Torres, expresaron que en ese importante evento participarán funcionarios federales y estatales, así como de instituciones académicas formadoras de profesionales, invitados especiales de Asia, Europa, Centro y Sudamérica, y empresarios regionales.

Objetivo

La intención, señalaron, es la firma de un acuerdo interinstitucional para impulsar las ventajas del Corredor Interoceánico y los Polos de Desarrollo, con la finalidad de priorizar la industrialización de productos de la región y la capacitación de las personas en actividades estratégicas por parte de la academia.

Destacaron la participación de instituciones como la Secretaría de Economía y del Trabajo de Chiapas y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para exponer los proyectos que tienen y conocer de manera real la producción y la oferta que existe hacia el Polo de Desarrollo que permita a las industrias potencializar sus proyectos.

Indicaron además que han invitado al almirante Octavio Sánchez Guillén, coordinador del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), a senadores de Chiapas, diputados federales y locales, así como miembros de las comisiones de la frontera Sur.