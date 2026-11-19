Con la finalidad de concientizar sobre la importancia de la conservación de la tortuga golfina, especie catalogada en peligro de extinción, se llevará a cabo el octavo Encuentro por la Conservación de la Tortuga Marina, un evento que se ha convertido en una tradición para las familias del Soconusco y para quienes aman el mar.

Organizador

Roberto Gutiérrez, integrante del comité organizador, afirmó que el evento se realizará el próximo sábado 21 de noviembre a las 10 de la mañana en el Centro Ecoturístico “Las Conchitas”, en Playa Barra Zacapulco, ubicado en el municipio de Acapetahua, lugar que forma parte de la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada”.

Dijo que el encuentro está pensado para disfrutarse en familia, con actividades para niños, jóvenes y adultos, todas con un mismo mensaje: cuidar a la tortuga marina y proteger su hábitat.

Señaló que entre las actividades programadas están las esculturas de arena, fútbol y voleibol playero, liberación de tortuguitas, vuelo de papalotes y obras de títeres.

“El momento más esperado, sin duda, será la liberación de tortuguitas, donde las familias podrán acompañar a las pequeñas tortugas en su primer viaje hacia el mar, un acto simbólico que recuerda la importancia de conservar esta especie”, expresó.

Instituciones

Detalló que la actividad es organizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), la Reserva de la Biosfera “La Encrucijada”, la Secretaría de Turismo del Gobierno de Chiapas, la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural y el Ayuntamiento de Acapetahua.

Puntualizó que la “La Encrucijada” es uno de los ecosistemas más importantes de Chiapas y un sitio clave para la anidación y conservación de la tortuga marina en la costa chiapaneca.

Por eso, indicó que este encuentro no es solo una fiesta, es también un espacio de educación ambiental, de conciencia y de compromiso con la protección de una especie que cada año llega a estas playas a desovar.