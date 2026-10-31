Anuncian eventos en favor del CRIT Chiapas

Karla Velasco, subdirectora del CRIT Chiapas y Bárbara Altúzar, directora del Instituto del Deporte, coincidieron en señalar la necesidad de ampliar espacios para las personas con discapacidades y neurodivergencias, por lo que anunciaron actividades en beneficio del Teletón en la entidad.

En este marco y con el propósito de unir al tenis chiapaneco por una causa social, se anunció la realización del Torneo de Tenis Teletón 2026, que se llevará a cabo del 5 al 8 de noviembre en las instalaciones del Club Campestre de Tuxtla a beneficio de las niñas, niños y jóvenes que reciben atención en el CRIT Chiapas.

Detalles

Durante el encuentro se dieron a conocer los detalles de esta edición, las categorías participantes, el proceso de inscripción y las actividades que se desarrollarán durante los cuatro días de competencia.

Esta iniciativa tiene una historia importante en el tenis chiapaneco. Entre 2014 y 2019 se realizaron seis ediciones, reuniendo a aproximadamente 250 participantes o más y consolidándose como un referente de solidaridad y compromiso social dentro de la comunidad tenística de Chiapas.

Después de una pausa derivada de la pandemia, este 2026 se retoma el torneo con el respaldo del Club Campestre de Tuxtla y el compromiso de la comunidad deportiva, para continuar impulsando el deporte como una herramienta de solidaridad y transformación social.

Durante la rueda de prensa estuvieron presentes Karla Velasco Kanter, subdirectora del CRIT Chiapas; Luis Velasco Arruti, director deportivo del Club Campestre y del Torneo de Tenis Teletón; Nicolás Hernández, medallista paralímpico y expaciente del CRIT Chiapas; y la licenciada Bárbara Altúzar Galindo, directora del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas.