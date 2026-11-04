Anuncian Feria del Empleo en Las Casas

Del 7 al 11 de este mes de noviembre se realizará en San Cristóbal de Las Casas la Feria del Empleo, que incluye en esta ocasión actividades culturales y deportivas.

El subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Marco Cancino González, informó en entrevista realizada en las oficinas de enlace del Servicio Nacional de Empleo en esta ciudad, que durante esta actividad se ofertarán más de 300 puestos de trabajo.

Se dio a conocer que las actividades iniciarán el sábado 7, con la carrera por el empleo, en coordinación con la agrupación “Jóvenes Leo”, y a las 12:00 horas el Conversatorio Empresarial en el Museo de los Altos de Chiapas, Exconvento de Santo Domingo.

La oferta laboral se llevará a cabo el día 9, a partir de las 9:00 horas en los espacios del Centro de Convenciones de El Carmen y la conferencia magistral de la maestra Guadalupe Gómez Casanova, en la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

Empleadores

Los convocantes informaron que a la feria asistirán más de 40 empresas empleadoras, quienes ofertarán más de 300 vacantes.

El día Martes 10 será la Feria del Emprendimiento por la mañana y Festival Cultural por la tarde, en las instalaciones del Museo de San Cristóbal de Las Casas (Musac).

El miércoles 11 se llevará a cabo la conferencia sobre Inteligencia Artificial (IA) en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), en coordinación con el titular de la Aditech.

Los organizadores destacaron el trabajo y el respaldo del secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, así como las instituciones educativas y empresas participantes en esta feria del empleo.