Anuncian Feria del Maíz Criollo en el Musac

La octava Feria Estatal de Semillas de Maíz Criollo y Locales se realizará el 4 de diciembre en San Cristóbal de Las Casas, informó Arturo Farrera González, representante legal de Desarrollo Alternativo Investigación A.C., que por muchos años se ha dedicado a la conservación, mejoramiento y resguardo de esos granos.

“Es una actividad que hemos estado haciendo con varias organizaciones de la sociedad civil y este año con varias instituciones del gobierno federal y estatal que tienen que ver con la nueva ley de protección y mejoramiento de semillas de maíz criollas, que por cierto esta atorada por los senadores que no le han puesto las pilas”, dijo.

Añadió que “estamos esperando que se agilice la iniciativa porque nos da resguardo y la posibilidad de hacer trabajos con las semillas locales que consideramos que es algo primordial para el principio de la seguridad alimentaria”.

Participantes

En entrevista señaló que la octava feria se va a llevar a cabo en el Musac y se espera la participación de productores y productoras de muchos municipios del estado. “El año pasado llegaron 23 municipios. Hoy serán muchos más porque están participando instituciones que tienen que ver con el potencial genético que tenemos como semillas locales”.

Comentó que el eslogan es “conozcámonos como semillas. Vienen las productoras y productores con sus semillas que han escogido bajo una técnica de selección y mejoramiento de los maíces y se juntan muchas comunidades que traen sus semillas, las exhiben y si es posible hay intercambio, venta, diálogos sobre saberes y técnicas que tienen. Cada productor como familia tiene su técnica, su semilla y cada semilla su historia”.

Expresó que “todos ellos se agrupan en un espacio para platicar, conocerse y fortalecer la organización comunitaria de productores y productoras de maíces y cuentan sus experiencias, éxitos y dificultades”.

Diversidad

Farrera González recordó que en México hay 64 variedades de maíz y en Chiapas están el olotón, olotillo, tuxpeño, comiteco, etcétera. “Por colores —premiamos a la mejor mazorca— lo dividimos en rojas, azules, negras, pinto, blanco, crema, amarillo y algunas hasta raras con una línea muy específica”.

Mencionó que en Chiapas “se da más el maíz blanco y amarillo. El negro que es comercialmente de difícil de encontrar y lo buscan mucho, pero sí hay en las comunidades porque se usan para el autoconsumo. Es difícil la comercialización, pero ya hay opiniones, experiencias e inquietudes de comenzar a comercializarlo junto con el rojo, ya que tienen propiedades mágicas culturalmente y medicinales. Se pretende llegar hasta hacerlos harina porque cuando se almacena hay muchas pérdidas. Es un problema en las comunidades y familias campesinas porque al guardarlos, por las plagas, se pican”.

Informó que como parte de la octava feria habrá un concurso infantil de dibujo y otras actividades como obras de teatro, convivios, refrigerio. “Se busca que los funcionarios conozcan a los productores, tengan un trato directo y esos productores vean que le toman tantito interés al tema del maíz que tenemos en Chiapas y ha estado por generaciones”.

Remarcó: “El origen del maíz es México y si las perdemos y meten híbridos y transgénicos de esas razas o variedades que tenemos, sería un caos en la cuestión alimentaria porque esas no son semillas y no se reproducen. Se reproducen, pero pierden su potencial al segundo o tercer año y acabó. Te obligan a que todos los años compres semillas comerciales de grandes industrias, cuando por generaciones estas semillas que conservan las productoras y productores las han venido conservando de generaciones en generaciones”.

“Es un recurso natural y cultural, la base de la alimentación de los campesinos. El maíz criollo está totalmente ligado al sistema milpa, es policultivo, no somos monocultivo como los comerciales.