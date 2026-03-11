Anuncian Feria Nacional de Empleo para Mujeres

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Marco Cancino González, encabezó una conferencia de prensa para anunciar la realización de la Feria Nacional de Empleo para las Mujeres 2026, que se llevará a cabo este viernes 13 de marzo en el Hotel Holiday Inn de Tuxtla Gutiérrez.

Acompañado por representantes de medios de comunicación y creadores de contenido, Cancino González detalló que este evento, organizado por la Secretaría de Economía y del Trabajo en conjunto con la Subsecretaría del Servicio Nacional de Empleo, marca el inicio de las ferias de empleo del año, dando prioridad a la inclusión laboral femenina.

El subsecretario informó que en la feria participarán más de 55 empresas legalmente establecidas y 15 instituciones, las cuales en conjunto ofertarán más de 500 vacantes. Los puestos disponibles abarcan desde niveles operativos hasta gerenciales, con requisitos que van desde saber leer y escribir hasta contar con licenciatura, ofreciendo opciones de medio tiempo, tiempo completo y oportunidades locales y foráneas.

Uno de los puntos más destacados por Cancino González fue la calidad de las ofertas laborales. “Tendremos salarios superiores a la ley, casi de 15,000 pesos y uno de 17,000 pesos”, subrayó, destacando que el salario base mínimo ofertado será superior a los 9,583 pesos, siempre con prestaciones de ley.

Sector

En su intervención, el funcionario enfatizó el enfoque social de esta feria, alineado con las políticas federales de priorizar a las mujeres mayores de 40 años, un sector que suele enfrentar discriminación por edad en los procesos de selección.

“Cuando tú llegas a solicitar trabajo y ven la edad, es una limitante para muchas empresas. Por eso, a través de la dirección de vinculación, hacemos la concientización con el empresario para darle prioridad a aquellas mujeres que tienen arriba de 40 años”, explicó Cancino, añadiendo que el empleo es un tema de gobernabilidad y estabilidad familiar.

Durante la rueda de prensa, Marco Cancino ofreció una serie de recomendaciones prácticas para las asistentes, basadas en la experiencia de la dependencia.

Recomendaciones

Entre ellas, sugirió llevar varias solicitudes de empleo previamente requisitadas para agilizar la entrega en diferentes empresas. Además, hizo un llamado a tener en regla los documentos en el caso de profesionistas, el título y cédula profesional, ya que su ausencia suele ser un obstáculo frecuente a los procesos de contratación.