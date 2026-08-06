Anuncian Feria Nacional de Empleo

Con el objetivo de vincular a la juventud chiapaneca con el mercado laboral formal, el subsecretario del Servicio Nacional de Empleo en Chiapas, Marco Cancino González, acompañado de legisladoras y empresarios, presentó este miércoles en el Congreso del Estado los pormenores de la Feria Nacional de Empleo para las Juventudes 2026, que se realizará el próximo 19 de agosto en el Centro de Convenciones de la capital chiapaneca.

El funcionario detalló que la jornada se llevará a cabo en el salón Palenque del recinto ferial, en un horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y contará con la participación de más de 15 empresas que ofrecerán más de 250 vacantes.

Formalidad

Un punto que el subsecretario subrayó con énfasis es que la totalidad de los puestos corresponden a empleos formales, con salarios que no bajan del mínimo legal y con todas las prestaciones que marca la ley.

De acuerdo con el subsecretario, los perfiles solicitados son variados y abarcan diferentes niveles de especialización, aprovechando la alta cantidad de profesionistas que egresan cada año en la entidad.

Además de la feria en Tuxtla Gutiérrez, el funcionario anunció que este mes se realizarán dos ediciones más: el 12 de agosto en Tapachula y el 21 de agosto en San Cristóbal de Las Casas, como parte de una estrategia descentralizada para acercar las oportunidades laborales a distintas regiones del estado.