Anuncian Feria y Parlamento para discapacitados

Anunciaron la Segunda Edición del Parlamento para personas con Discapacidad en Chiapas, en la primera edición, de las 45 propuestas ciudadanas ninguna fue aceptada, se presentaron dos externas; ambas están sin ejercerse.

Además se presentó también una Feria de Empleo que ofertará 180 trabajos a repartir entre unas 456 mil personas con discapacidad en Chiapas.

La presentación del Segundo Parlamento de Personas con Discapacidad la realizaron las diputadas Luz María Castillo y Marcela Castillo; la primera confirmó que dos reformas emanaron del Primer Parlamento, aunque existen “muchos vacíos que se están trabajando para poder implementarse”.

En tanto, la Feria del Empleo para Discapacitados corrió a cargo de Marco Cancino, en su carácter de Subsecretario del Servicio Nacional de Empleo (SNE) en Chiapas.

El funcionario confirmó que ofrecerán unos 180 trabajos, no obstante reconoció que en Chiapas se tiene registro de unas 456 mil personas con discapacidad.

Esta Feria se realizará a las afueras del Congreso del Estado, el mismo 19 de noviembre al iniciar y terminar el Parlamento de Personas con Discapacidad.

Dijo que la meta es que en algún momento, el uno por ciento de la base laboral de Chiapas sean espacios garantizados para las personas con discapacidad.

Para participar en el Parlamento se pueden inscribir en los portales del Congreso con fecha límite al 19 de noviembre.