Anuncian festival biocultural de hongos

En Chiapas se estima que existen 55 mil especies de hongos, de estos solo se han estudiado y registrado a 300 como comestibles, varios por conocimiento ancestral de las comunidades originarias en las que forma parte de la gastronomía tradicional.

Para promover y rescatar ese conocimiento y la gastronomía local, el próximo 27 de febrero se realizará en Chiapa de Corzo, en el Centro Cultural Gastronómico “La Cocina de la Tía”, el Festival Biocultural Multidisciplinario Hongos “El reino que habita Chiapas”.

Paola Badajo, representante de este centro cultural, comentó que la cocina es un escenario capaz de reunir a exponentes de diferentes trincheras; la idea surgió a partir de un documental que filmaron periodistas chiapanecos sobre los hongos.

Evento

En el festival se realizará un conversatorio con la participación de investigadores, cocineros y biólogos; la presentación del manual en lengua tsotsil “Svunal ti chalbe sk oplal kuxi ta tsunel chikinte sventa lajasel” sobre toxicología y manejo de hongos; exposiciones, venta, así como la proyección del documental.

Destacó que se sumaron varias personas a este evento, incluso investigadores de la Universidad Politécnica. “Se han hecho varios estudios ya sobre hongos, pero falta mucho por conocer para preservar ese conocimiento, que proviene en su mayoría de las comunidades originarias”.

Hay que destacar que los hongos tienen gran aporte a la salud por su alto contenido proteico y de nutrientes que puede sustituir productos cárnicos, sobre eso, también se han realizado varias investigaciones.

La idea es crear vínculos entre cocineras, empresarios, biólogos, personas de comunidades originarias, para promover esta gran riqueza de Chiapas. La sede es en calle Benito Juárez, segunda bajada al malecón, en Chiapa de Corzo, a partir de las 4 de la tarde.