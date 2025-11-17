Anuncian Festival Cervantino Barroco

Del 28 al 30 de noviembre se realizará el Festival Cervantino Barroco, en su edición XXIII. El evento es uno de los encuentros culturales más importantes del estado.

Este viernes se dio a conocer que el festival reunirá diversas expresiones artísticas en múltiples sedes del Centro Histórico.

Las actividades se desarrollarán de 9:00 a 20:00 horas en teatros, centros culturales, iglesias y espacios alternos.

Cartelera

Durante los tres días, el festival ofrecerá una amplia cartelera que incluirá obras de teatro, presentaciones de títeres y danza tradicional, así como la participación de la Orquesta Sinfónica de Chiapas.

Entre los espectáculos más destacados se encuentran la danza del Dragón Chino, música tradicional del grupo de cuerdas de Oxchuc y el grupo Agüita de Coco.

Así como la presencia de la reconocida cantautora y actriz oaxaqueña Miroslava, quien ofrecerá una presentación especial dentro del programa estelar.

Organizado por el Coneculta Chiapas en coordinación con el Ayuntamiento de San Cristóbal, el festival busca fortalecer y difundir la riqueza cultural del municipio y de Chiapas.