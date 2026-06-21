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ChiapasTuxtla

Anuncian Festival del Nucú 2026

Junio 21 del 2026
El nucú es un producto regional, peculiar en el consumo local. CP
El nucú es un producto regional, peculiar en el consumo local. CP

Comerciantes y asociaciones anunciaron el Festival Gastronómico del Nucú, el cual se realizará el 25 de junio en el parque Santo Domingo, en la capital del estado.

La invitación es abierta y se advirtió la presencia de representantes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que presentarán proyectos dentro de la gastronomía tradicional, cultura, talleres, música en vivo y actividades para toda la familia.

Acceso

El acceso es gratuito y se podrá conocer sobre este alimento, comprar y compartir experiencias.

Según información pública, la temporada del nucú coincide con las primeras lluvias de junio y julio, momento en que los insectos son atraídos por la luz y recolectados de manera artesanal.

Históricamente valorados por los pueblos zoques, su precio ha fluctuado significativamente, llegando a alcanzar los mil pesos por kilo en años recientes, debido a la escasez causada por el cambio climático y la degradación de su hábitat.

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