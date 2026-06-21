Anuncian Festival del Nucú 2026

Comerciantes y asociaciones anunciaron el Festival Gastronómico del Nucú, el cual se realizará el 25 de junio en el parque Santo Domingo, en la capital del estado.

La invitación es abierta y se advirtió la presencia de representantes del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, que presentarán proyectos dentro de la gastronomía tradicional, cultura, talleres, música en vivo y actividades para toda la familia.

Acceso

El acceso es gratuito y se podrá conocer sobre este alimento, comprar y compartir experiencias.

Según información pública, la temporada del nucú coincide con las primeras lluvias de junio y julio, momento en que los insectos son atraídos por la luz y recolectados de manera artesanal.

Históricamente valorados por los pueblos zoques, su precio ha fluctuado significativamente, llegando a alcanzar los mil pesos por kilo en años recientes, debido a la escasez causada por el cambio climático y la degradación de su hábitat.