Anuncian Festival del Postre y Dulce Chiapaneco

Con el objetivo de dar voz y difusión a los reposteros y dulceros tradicionales de la región, se llevará a cabo el Tercer Festival del Postre y Dulce Chiapaneco el próximo sábado 18 de octubre en esta ciudad.

El evento, que se realizará de 4:30 de la tarde a 9:00 de la noche en el parque gastronómico Vía Tumbak, busca fomentar el consumo local y celebrar la rica tradición dulcera de Chiapas.

En entrevista, Johana Acuña, organizadora del festival y propietaria de la repostería “Dulcinea”, explicó que la intención es reunir a la sociedad para que conozca y consuma productos de alta calidad elaborados con materia prima natural dentro del comercio local.

“La invitación es esa, para que consuman local. Hay muchísimos productos de calidad en nuestra ciudad y en nuestro estado”, afirmó.

Hasta el momento, el festival contará con la participación de cuatro reposteros y dos dulceros tradicionales, con la posibilidad de que se sumen más expositores. La oferta promete ser variada, incluyendo desde postres internacionales como pavlova y tiramisú, hasta dulces y panes tradicionales chiapanecos como el chimbo o el pastel casero.

El festival no solo será una muestra gastronómica, sino que ofrecerá una experiencia familiar.

Johana Acuña informó que se impartirán talleres infantiles gratuitos con temática de las próximas festividades, como Día de Muertos y Navidad.

Invitación a las Infancias

“Los niños podrán elaborar pan de muerto o donas decoradas. Habrá una exposición de los productos que ellos elaboren para que sus familias vengan a verlos y degustarlos”, detalló la organizadora.

Acuña destacó la importancia de involucrar a los más pequeños: “Esto les fortalece el gusto por la cocina, que es el alma del hogar. Es invitar a las familias a que los niños vengan, aprendan, exploren la cocina y obtengan una convivencia familiar sana”.

Para cerrar la velada, de 7:00 a 9:00 de la noche, el grupo “Jazz for All” amenizará el evento con dos horas de música en vivo.