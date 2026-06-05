Anuncian festival intercultural

La Fundación Siembra Arte y la Fundación Camino Digno, presentaron los preparativos del Festival Intercultural Malacate 2026, un encuentro cinematográfico que reunirá producciones chiapanecas, talleres, concursos y actividades de formación artística en diversas regiones del estado.

La Fundación Siembra Arte, explicó su presidente Jorge Vleeschower, trabaja como una asociación sin fines de lucro en la promoción de las artes y las culturas en Chiapas, bajo un enfoque de desarrollo comunitario, defensa de los derechos humanos y fortalecimiento del tejido social.

Cine chiapaneco

La directora de Hacer Cine Chiapas, Anel Díaz Rodríguez, informó que el festival se realizará los días 13, 14 y 15 de noviembre y tendrá presencia en distintas sedes del estado.

Detalló que el encuentro busca convertirse en un espacio de exhibición, formación y vinculación para cineastas, estudiantes y público en general, poniendo especial énfasis en las producciones realizadas por creadores chiapanecos.

“Nuestro interés es conectar proyectos, comunidades y creadores para fortalecer la producción audiovisual en Chiapas”, expresó.

Entre las actividades contempladas destacan la exhibición de largometrajes y documentales producidos en la entidad, concursos de cortometraje, un rally cinematográfico dirigido a estudiantes de preparatoria y universidad, así como talleres y clases magistrales impartidas por especialistas del sector audiovisual.