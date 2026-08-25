Anuncian Festival México Chiapas Original

La Secretaría de Economía y del Trabajo, en conjunto con el Consejo Regulador de Marca Chiapas, presentó oficialmente los detalles del Festival México Chiapas Original, una celebración que busca consolidar los productos hechos en la entidad y que este año la marca cumple su decimoséptimo aniversario.

En conferencia de prensa, el secretario Luis Pedrero González destacó que el evento ha crecido y evolucionado a partir de las experiencias previas, por lo que en esta edición se ha enfocado en bebidas espirituosas chiapanecas.

La sede principal será en San Cristóbal de Las Casas, en Casa Mazariegos, un espacio que permitirá una mejor afluencia tras las dificultades de movilidad presentadas en años anteriores.

Actividades

El arranque oficial será el día 7 a partir de las 5 de la tarde; Zinacantán también albergará actividades. Sin embargo, el plato fuerte será el 8 de octubre, donde se llevará a cabo la primera edición del “Oktoberfest” en Chiapas.

Pedrero González reveló que han identificado 21 cervecerías locales, de las cuales 14 ya están confirmadas para participar en un pabellón exclusivo, acompañadas de alimentos típicos y la tradicional feria de productos Marca Chiapas.

Por su parte, Cristina Nucamendi Vázquez, vicepresidenta del Consejo Regulador, enfatizó la importancia de este festival como una ventana para exhibir la calidad de los productos locales, destacando la fusión de la cerveza artesanal con insumos chiapanecos como miel, café y cacao.

Concurso

Como parte del cierre del festival, se realizará el concurso “Promesas del Chocolate” los días 14 y 15 de octubre en la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

Nucamendi Vázquez hizo un llamado a promover esta competencia, ya que Chiapas es reconocido por producir los mejores granos de cacao del mundo.

En cuanto a la expectativa de asistencia, se calcula la participación de entre 500 y 1000 personas en las actividades centrales en San Cristóbal.